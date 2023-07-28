В эфире национального телемарафона спикер Госпогранслужбы сообщил, что в четверг, 27 июля, диверсионно-разведывательная группа страны-агрессора попыталась зайти на территорию Сумщины, информирует «НБН».

По словам Демченко, защитники отбили нападение ДРГ, задачей которой является обнаружение расположения украинских военных и проведение различных мероприятий, например, минирования местности, чтобы нанести потери Силам обороны.

Спикер ГПСУ добавил, что пограничники, подразделения Вооруженных сил Украины, Нацгвардии сразу после обнаружения открывают огонь по российским диверсантам, вынуждая вражескую группу отойти за пределы границы.

Ранее командующий Объединенными силами Сергей Наев рассказал, что российские ДРГ пытаются прорваться на Сумском и Черниговском направлениях. Генерал рассказал, что предпринимает Генштаб, чтобы в приграничье предотвратить нападение диверсантов.