О том, что бойцы украинской армии отличились весьма филигранной работой, разрушив логистику оккупантов по левому берегу Херсонщины, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение главы объединенного пресс-центра Оперативного командования «Юг» Натальи Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, действия наших воинов направлены на разрушение планов противника, а не только на уничтожение инфраструктуры. В частности, нанесения таких точных повреждений объектам, подобным Чонгарским мостам, осуществляются ради снижения их пропускной способности, поскольку эти пути сообщения еще понадобятся и ВСУ. Таким образом, защитники провели достаточно филигранную, точную и меткую работу, и оккупанты придется снова выискивать иные маршруты объезда, чтобы и далее поставлять собственным войскам боеприпасы, бронетехнику и личный состав.

Ранее мы писали о том, что в ночь на это воскресенье, в Москве было весьма «шумно» вследствие атаки тремя ударными БПЛА неизвестной принадлежности.