Как информирует «НБН», в своем ТГ-канале Вилкул сообщил, что в Кривом Роге звучат взрывы. Также он призвал население ничего не снимать на фото и видео и не выкладывать в Интернет.

Также известно, что ранее Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в Днепропетровской и Кировоградской областях. В указанных регионах была объявлена воздушная тревога.

В свою очередь местное издание «Первый городской. Кривой Рог» немного позже обнародовало первые видео с места взрывов с последствиями утреннего «прилета» по городу.

На видео можно увидеть выбитые окна. Также в квартирах повреждена мебель. Это говорит о том, что войска страны-агрессора Российской Федерации в очередной раз атаковали мирное население Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о ночном обстреле Россией города Харькова.