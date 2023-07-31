Как информирует «НБН», в своем заявлении спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко подчеркнул, что в результате удара по городе из комплекса С-300 пострадал как минимум один человек.

Он добавил, что на складском помещении, где был зафиксирован прилет, начался сильнейший пожар.

В сообщении отмечается, что российские захватчики в полночь осуществили запуск по Харькову и области сразу нескольких ракет типа С-300. Пуски осуществлялись с территории Белгородской области.

Последствиями атаки со стороны врага в Харькове в Новобаварском районе было попадание в складские помещения одного из коммерческих предприятий. Далее начался пожар, площадь которого достигала порядка 200 метров квадратных.

Находящийся в этот момент вблизи эпицентра взрыва мужчина, получил телесные повреждения.

Напомним, ранее мы уже писали о ракетной атаке на Сумы 29 июля.