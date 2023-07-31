В интервью Олегу Панюте представитель оборонного ведомства отметила, что неправильно делить регионы нашей страны на «важные» и «неважные», информирует «НБН».

По словам Маляр, важные территории с военной точеи зрения – это не всегда конкретные населенные пункты или области, а транспортные узлы, определенные позиции или высоты. Например, армия Путина уничтожает Марьинку Донецкой области, хотя РФ она не нужна. Захватчиков интересуют высоты, расположенные возле города.

Говоря о тактических планах ВСУ на контрнаступление, заминистра рассказала, що сейчас важным является южное направление, поскольку защитникам необходимо выйти к Азовскому морю.

При этом стоит помнить, что для государства важны все регионы Украины, включая Крымский полуостров. Маляр сравнила нашу страну с телом человека, где все области функционируют как единый организм.

Напомним, в Минобороны рассказали, на каком направлении идут самые ожесточенные бои.