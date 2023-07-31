Как информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ«, с таким заявлением выступил глава Украинского государства Владимир Зеленский в интервью бразильскому вещателю Globo.

В частности, украинский лидер отметил, что действия захватчиков на фронте говорят о том, что РФ по состоянию на сегодняшний день не имеет способностей оккупировать Украину в полном объеме ее территорий и уничтожить нас. Но желания агрессора остаются теми же. Хотя, глубоко в душе они прекрасно осознают, что неспособны сделать это. А вот вначале войны, как добавил президент Украины, они могли сделать это. Им казалось, что они сделают это.

Но граждане нашей страны такое что-то сделали, как подчеркнул украинский лидер, как внутри государства, так и снаружи, чтобы стать крепче России, и теперь российские войска понимают, что полная оккупация Украины невозможна.

Но в это же время Верховный главнокомандующий ВСУ не исключает, что россияне могут вернуться к плану по оккупации Украины после какого-то определенного выдоха. Но этого не произойдет, ведь для этого нужно, чтобы наша страна молчала, а этого не будет.

Президент напоследок добавил, что Украина будет действовать. Пока мы живы, никто не даст стать России стать такими крепкими, как они были ранее.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что «вагнеровцы» вновь начали что-то замышлять.