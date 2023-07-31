В Центре национального сопротивления сообщили, что до 5 августа все «вагнеровцы» должны вернуться в лагеря на белорусской территории, информирует «НБН».

По данным ЦНС, всех наемников частной военной компании Пригожина отзывают из отпусков. Боевиков максимально перебрасывают в РБ, поскольку на субботу у ЧВК запланированы неизвестные мероприятия, которыми будет руководить лично «повар Путина».

Точных данных о планах олигарха нет, однако предположительно речь идет об органзизации провокаций в близи польской и литовской границ, в частности, с участием нелегальных мигрантов.

Известно, что в Белорусь прибыли террористы, которые имеют опыт перевозки нелегальных мигрантов и контрабандной деятельности. Преступникам выдают форму пограничников РБ, которые будут сопровождать беженцев при попытке пересечения границы. Вероятная цель для провокации – «Сувалкский коридор».

Отметим, что ранее Пригожин заявлял об отсутствии необходимости вербовки новых наемников в группу «Вагнера», сообщив, что большая часть боевиков находится в отпуске.