Как информирует «НБН», в официальном заявлении НЭК «Укрэнерго» говорится, что август станет самым сложным периодом в году для энергосистемы нашей страны. Также в ведомстве озвучили причину, почему это произойдет.

По данным «Укрэнерго», август будет самым сложным для энергетической системы Украины из-за того, что продолжается вывод в ремонт некоторых энергоблоков. Это существенно уменьшит доступный объем мощностей для покрытия потребления.

В сообщении также говорится, что компенсировать их можно будет частично благодаря импорту электричества из Европы, а также путем экономного использования электричества потребителями. В настоящее время ограничение потребления не прогнозируется.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в «Укрэнерго» рассказали, будут ли вводить ограничения.