В своем Telegram-канале глава МВД напомнил, что в нашей стране 17-й месяц идет полномасштабная война, но до сих пор находятся украинцы, которые играют на руку российским оккупантам, снимая и публикуя кадры ударов практически в прямом эфире, информирует «НБН».

По словам министра, пропагандисты страны-агрессора очень рады видео и фотографиям с места прилетов. По этой причине, тем гражданам, которые не осознают, какую угрозу несут их действия, это будут объяснять лично с «криминальным кодексом в руках».

Напомним, что в начале месяца заместитель министра обороны Анна Маляр передала важную просьбу защитников администраторам Telegram-каналов.