Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», с таким заявлением выступил в эфире национального телемарафона заместитель Министра обороны Украинского государства Александр Павлюк.

По словам Павлюка, они хорошо поработали над тем вопросом, почему ТЦК сейчас возглавляют не воевавшие люди, которые не имеют опыта в боевых действиях. В итоге было предложено к концу года заменить тридцать процентов руководящего состава людьми, которые воевали.

В это же время заместитель министра добавил, что говорится о тех людях, которые по причине разных ранений не могут больше продолжать участвовать в боях за территорию Украины.

Напомним, ранее мы уже писали об уголовном деле в отношении бывшего военкома Одесской области.