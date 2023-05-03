О том, что уже открыто уголовное производство касательно начальника ТЦК/СП города Одессы, который после получения определенных сумм «вознаграждения», приказывал подчиненным не мобилизовывать тех или иных военнообязанных, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Государственного бюро расследований Украины.

В частности, дело заведено в соответствии с частью 5-й статьи 426-1-й и 368-5-й «Уголовного Кодекса Украины» относительно злоупотребления должностной особой своим служебным положением в период действия военного положения и незаконное обогащение, за что чиновнику может грозить отбывание наказания за решеткой, сроком до 12-ти лет. Кроме того, силовики проверяют информацию, касающуюся состояния семьи потенциального экс-военкома, которого, на данный момент, отстранили от выполнения обязанностей.

Как пишут в издании «New Voice», речь идет о Евгении Борисове, который получая тысячи долларов США, предписывал не призывать в ВСУ конкретных лиц, видимо, уже заплативших: подобная схема подработки, позволила фигуранту дела скопить на виллу в испанском городе Марбелья, покупку современного офиса за 80 миллионов гривен и приобретение элитного «Мерседес-Бенца» за 8 миллионов гривен – все это «записано» на его мать-пенсионерку и супругу. Помимо этой собственности, согласно данным СБУ, семья Евгения Борисова практически является долларовыми мультимиллионерами.

Ранее мы писали о том, когда повестка о призыве считается лично врученной без присутствия военнообязанного.