Главарь «вагнеровцев» подтвердил информацию о приостановке набора в его ЧВК. По словам Пригожина, его армия не испытывает дефицита в личном составе, поэтому нет нужды открывать центры и вербовать новых наемников.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Grey Zone.

Олигарх рассказал, что боевики «Вагнера» продолжают работать в Африке, а также в «подготовительных центрах» на территории Республики Беларусь. При этом, по словам «повара Путина», большая часть наемников ЧВК якобы находится в отпуске.

Отметим, что Варшава приняла решение о передислокации своих войск на восток Польши из-за переброски «вагнеровцев» в Беларусь. Разведка Великобритании оценила угрозу со стороны армии Пригожина.