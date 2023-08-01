Как информирует «НБН» со ссылкой на ТГ-канал городского головы Игоря Терехова, россияне атаковали город дронами. В Шевченковском районе Харькова раздались взрывы. На момент публикации сообщения Терехова их насчитывалось уже три.

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подчеркн в свою очередь, что удары наносились как по Харькову, так и региону в целом. Чиновник добавил, что на месте ударов россиян возник пожар. Он призвал также жителей региона оставаться обязательно в укрытиях до момента, пока не будет оглашено окончание воздушной тревоги.

Также, согласно информации СМИ, в результате ночного ЧП в Харькове частично пропали вода и свет.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что минувшей ночью Россия также наносила удары по Харькову.