В своем Telegram-канале военачальник рассказал, что в ночь на 1 августа защитники пресекли попытку российской ДРГ прорваться через государственную границу на Черниговщине, информирует «НБН».

По словам генерала, пограничники заметили вооруженную группу из четырех диверсантов с помощью тепловизоров. По российской ДРГ был открыт огонь на поражение, что заставило ее отойти назад на территорию РФ.

Наев добавил, что по тревоге на место инцидента выдвинулись резервы из состава пограничного отряда и ВСУ. Диверсионная группа страны-агрессора в очередной раз понесла потери, не достигнув своей цели.

Ранее командующий Объединенными силами сообщал, что российские диверсанты стараются прорваться на территорию нашей страны через государственную границу на Сумщине и Черниговщине. Генерал рассказал, какие меры принимаются в приграничье, чтобы предотвратить проникновение врага.