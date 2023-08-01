Британская разведка сообщает, что подразделения российской оккупационной армии на юге Украины находятся под особым давлением из-за ряда серьезных проблем, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства.

По данным ведомства, ожесточенные бои идут на двух участках фронта. На Запорожье вблизи Орехова защитники наступают на позиции 58-й общевойсковой армии РФ. Также ВСУ идут в наступление на подразделения оккупантов из Восточного и Южного военных округов страны-агрессора вблизи Великой Новоселки на Донетчине.

В разведке Великобритании отмечают, что в этих районах «вторая армия мира» страдает из-за недостатка артиллерийских боеприпасов, нехватки резервов и постоянного истощения от боевых действий из-за отсутствия ротации.

Ранее в Министерстве обороны Украины рассказали, какое направление является основным для наступлений вражеских войск.