Руководитель КГВА рассказал, что в июле российские оккупационные силы атаковали столицу 16 ударными БПЛА типа «Шахед». Попко отметил, что в сравнении с последним месяцем весны это количество кажется мизерным, никаких крылатых или баллистических ракет, информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам чиновника, на самом деле путинские войска применяли такое вооружение, его количество не уменьшилось, однако под удар РФ попадали другие регионы Украины.

Глава администрации призвал киевлян не игнорировать тревогу, быть осторожными, поскольку армия государства-террориста ежедневно обстреливает нашу страну.

Напомним, что в ночь на вторник, 1 августа, оккупанты атаковали Харьков дронами-камикадзе. Мэр Игорь Терехов рассказал о ситуации в городе после удара.