О том, что в нашей стране появился интернет-ресурс, на котором можно отыскать различную работу в ВСУ, от боевой или медицинской до айтишной, или даже креативной, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Суспільного».

В частности, поиск такой работы доступен на странице Lobby X, и воспользоваться этими предложениями смогут как военнообязанные, желающие мобилизоваться, так и действующие военнослужащие, которые намерены выбрать более соответствующую их опыту/навыкам специализацию. Например, подразделениям нашей армии необходимы:

видеографы;

пиарщики;

бизнес-аналитики;

UI/UX-дизайнеры;

HR-менеджеры;

IT-разработчики;

водители гражданского/военного автотранспорта;

саперы;

разведчики;

снайперы;

врачи.

Следует уточнить, что вышеописанная интернет-платформа является посредником между соискателем должности и потенциальным подразделением ВСУ: в Lobby X проведут первичный отбор претендентов, и только потом предоставят информацию о кандидатурах Министерству обороны, Киберсилам, «Кракену» и К-2, 3-й ОШБр, 47-й ОМБр «Магура», «Волкам Да Винчи» 67-й ОМБр, 93-й ОМБр «Холодный Яр», бригадам «Гвардії наступу» и сходным структурным подразделениям Сил Обороны. На последующих этапах, результаты отбора зависят уже от военных. При этом, не проходит никакого предварительного взаимодействия с ТЦК/СП.

Таким образом, украинцы фактически получают возможность в самостоятельном порядке выбирать место службы и тип деятельности, без слабых сторон мобилизационном процесса, таких как:

игнорирование реальных навыков при определении военной специальности;

«лотерея» при выборе подразделения в ТЦК/СП.

Ранее мы писали о том, обязательна ли постановка на воинский учет украинцам, выехавшим за границу.