О том, следует ли получать приписное свидетельство за границей, и как могут наказать тех, кто не торопится пройти этот процесс, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение юриста, практикующего трудовое право в адвокатском объединении Arzinger Ксении Лотош, опубликованное в «РБК-Украина».

По словам Лотош, пребывание в другой стране не является исключением из правил — призывники/военнообязанные/резервисты обязаны встать на воинский учет при выезде за пределы Украины на срок более 3-х месяцев: для этого нужно обратиться по месту консульской регистрации в заграничных диппредставительствах нашего государства.

В том случае, если военнообязанный гражданин Украины находится менее 3-х месяцев за границей, то встать на воинский учет по достижению 16-летнего возраста можно по возвращению. То есть, если особа на момент достижения 16-летия остается за границей продолжительный период, проживая там более 3-х месяцев — лучше встать на учет в надлежащем зарубежном украинском дипучреждении, в обратном случае, за несоблюдение норм законодательства, виновный может быть наказан согласно ст. 210 «Кодекса Украины об административных правонарушениях»: максимальный размер штрафа по данной статье — 1 700 гривен.

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