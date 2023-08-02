В эфире программы «Свобода. Утро» представитель ВМС объяснил, что россиянам для блокировки какого-то участка моря нужен большой соответствующий корабельный состав, информирует «НБН».

По словам Плетенчука, у страны-агрессора нет достаточного количества кораблей для этого, поэтому нельзя говорить о прорыве блокады. Иностранные суда прошли стандартными маршрутами ближе к берегам Украины, куда не заходят корабли РФ, так как оккупанты понимают, что защитники их отправят ко дну.

Спикер ВМС назвал угрозы захватчиков заблокировать Черное море вербальным терроризмом. Россияне сами объявили себя «жандармами» Черного моря, забыв о том, что оно для совместного пользования.

Напомним, что израильский корабль проигнорировал угрозы Москвы, отправившись в Украину.