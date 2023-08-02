Как сообщает «НБН«, об этом сказано в пресс-службе Министерства обороны России.

В частности, в ведомстве указали, что введены ограничения на движение подводных и надводных судов, а также летательных аппаратов по Керченскому проливу. Вместе с тем исключения предусматривают только для тех судов, которые перемещаются в светлую пору суток через рекомендованные пути по Керченскому проливу транзитом или в местные порты.

Однако для судов, следующих из Черного моря, создали район досмотра.

Как известно, в последние дни в районе Керченского пролива происходят разные чрезвычайные происшествия. В том числе, на Крымском мосту звучала воздушная тревога, его несколько раз перекрывали, а суда не пускали в пролив. Вместе с тем, 17 июля на Крымском мосту наблюдались взрывы, из-за которых было повреждено дорожное полотно.

В СБУ заявили, что взрывы произошли на фоне атаки дронов, которую организовала СБУ вместе с Военно-морскими силами.