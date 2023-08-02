Около 03:00 в столице раздались взрывы, силы противовоздушной обороны начали работать над ликвидацией группы ударных беспилотников оккупантов, которые заходили в город с северного и юго-западного направлений, информирует «НБН».

Руководитель КГВА сообщил, что ночью войска страны-агрессора осуществили очередную массированную атаку «Шахедами» на Киев – по столице захватчики выпустили более 10 иранских дронов.

Попко отметил, что все БПЛА были своевременно замечены и уничтожены. Обломки уничтоженных беспилотников упали в Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах. Повреждено дорожное покрытие и нежилые помещения, по предварительным данным пострадавших нет.

Ранее глава КГВА рассказал, сколько дронов-камикадзе ВС РФ запустили по столице в прошлом месяце.