Британская разведка обратила внимание на природный фактор, который мешает защитникам активнее продвигаться на фронте в южных областях Украины, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-страницу Министерства обороны Соединенного Королевства.

В отчете сказано, что на полях сражений в регионе вырос подлесок, который стал одной из причин замедления наступления украинских войск. Британская разведка объясняет, что преимущественно пахотные земли в зоне фронта оставлены под паром в течение 18 месяцев, однако в условиях теплого и влажного лета сорняки и кустарники растут намного быстрее.

В сводке отмечается, что российские оккупанты используют подлесок для дополнительной маскировки укрытий оборонительных позиций. Также мелкие деревья и кустарники затрудняют обезвреживание мин, из которых захватчики создали препятствия для ВСУ.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов высказался о дедлайнах контрнаступления украинской армии, указав на трудности, с которыми столкнулись бойцы.