В четверг, 3 августа, во время брифинга спикер оперативного командования «Юг» отреагировала на обвинение оборонного ведомства государства-террориста о якобы атаке Украины безэкипажными катерами на корабли ЧФ РФ, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, такие заявления Москвы – провокация российских захватчиков. У Минобороны РФ нет доказательств попытки атаки украинских катеров на корабли оккупантов.

Глава пресс-центра считает, что такими обвинениями враг провоцирует Украину на какие-то конкретные действия или хочет запугать владельцев судов, которые пытаются сотрудничать с нашей страной.

В то же время россияне пытаются блокировать Черное море. Спикер ВМС ВСУ объяснил, почему оккупанты не смогут воплотить в жизнь этот план.