В своем Telegram-канале военачальник сообщил, что в прошлом месяце ДРГ государства-террориста четыре раза пытались прорваться через украинскую границу на территории Сумщины и Черниговщины, информирует «НБН».

По словам военачальника, все инциденты с российскими диверсантами происходили в темное время суток, однако это не помешало пограничникам обнаружить вражеские группы и открыть по ним огонь на поражение.

Наев подчеркнул, что все попытки ДРГ РФ проникнуть в Украину были неудачными, им приходилось отступать и возвращаться на территорию государства-террориста.

Командующий Объединенными силами добавил, что в северных областях усовершенствуют систему видеонаблюдения, устанавливают управляемые противопехотные мины на возможных путях пересечения границы и обустраивают минированные непроходимые лесные завалы.

Ранее Наев рассказал, как усилили ПВО на Сумском направлении.