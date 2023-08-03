Как информирует «НБН», об этом заявил в видеообращении украинский лидер Владимир Зеленский.

Он отметил, что сегодня были доклады главы Службы безопасности Украины Малюка, а также руководителя Министерства внутренних дел страны Клименко. Одним из ключевых вопросов была проверка военкомов. Был весьма подробный разговор.

Президент добавил, что проверка выявила весьма много отвратительных злоупотреблений. А все факты, которые были выявлены сотрудниками правоохранительных органов, будут предоставлены обществу и расследованы в рамках уголовных производств.

По его словам, в системе комплектования нужны те люди, которые понимают, что такое ценность защиты Украинского государства. Именно ценность важна, а не цена решений.

Напоследок президент заявил:

В военкоматах должны работать те люди, которые видели и прошли войну. Есть такие, кто, к сожалению, потерял конечности, однако не потерял достоинство и не потерял Украину. Я благодарен им.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Украине до конца текущего года на 30 процентов заменят руководящий состав военкоматов.