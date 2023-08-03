Дикий заявил, что у захватчиков в Крыму назревают серьезные проблемы после очередной «бавовны». Экс-командир «Айдара» отметил, что на полуострове всегда оставалась часть населения, которая считает себя гражданами Украины и жертвами оккупации РФ, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам военного, эти люди не всегда могут делать что-то с оружием в руках, однако передают важную информацию об активности россиян Киеву и устраивают диверсии.

Активист объяснил, что в Крыму у ВС РФ нет маленьких складов, поэтому «хлопки» на полуострове серьезно бьют по материальному обеспечению подразделений армии Путина, которые воюют на юге Украины.

Если защитники выйдут на оперативное пространство Запорожья и Херсонщины, «вторая армия мира» не сможет удержать Крым, несмотря на количество солдат на его территории, мост в Керченском проливе будет ликвидирован. Поэтому россияне паникуют, поскольку сохранение фронта в Запорожской области – единственный шанс сохранить РФ контроль над полуостровом.

Напомним, что в среду, 2 августа, мощные взрывы прогремели на стратегическом объекте россиян под Симферополем.