О том, что сегодняшним утром, рядом с поселком городского типа Гвардейское по направлению к северу от Симферополя на территории Крымского полуострова, временно оккупированного путинской армией, сильнейший взрыв, пишет «НБН», ссылаясь на материал «LIGA.Новости», отыскавшие в местных пабликах фотоснимки густого дымового «гриба».

Как стало известно, первые панически сообщения появились в так называемых «Z-каналах», напрямую связанных с российской пропагандисткой машиной: именно здесь сообщили об «очень мощном взрыве».

Следует отметить, что в окрестностях данного населенного пункта, расположен Гвардейский военный аэродром, который государство-террорист регулярно использует для атак на Украину: тут базируется 37-й смешанный авиационный полк ВВС РФ, на вооружении которого — Су-24М и Су-25СМ, включая и прочую боевую авиатехнику.

Ранее наш информационный портал писал о том, что губернатор Брянской области страны-агрессора пожаловался на обстрел со стороны ВСУ.