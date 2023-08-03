В эфире национального телемарафона городской глава сообщил, что оккупанты завозят в Мелитополь «гастролеров» разных профессий со всей РФ, информирует «НБН».

По словам чиновника, россияне хотят изменить этнический состав жителей города, поэтому активно заманивают граждан страны-агрессора высокими зарплатами.

Федоров рассказал, что в Мелитополе медики в военных госпиталях получают зарплаты в пять раз выше, чем во временно захваченном Крыму. Десятки тысяч рублей обещают и тем, кто будет создавать в городе оборонительные сооружения.

В то же время мелитопольские коллаборанты не получают зарплаты уже несколько месяцев, поскольку россияне заинтересованы в том, чтобы привлекать своих сограждан.

Ранее Федоров сообщил, что еженедельно по 10 мелитопольцев попадают в плен к захватчикам. Мэр рассказал, какую тактику похищений используют россияне.