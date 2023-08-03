Как информирует «НБН», об этом говорится в материале издания The New York Times.

В сообщении отмечается, что в настоящее время Вооруженные силы Украины сосредоточились на том, чтобы истощать войска России при помощи артиллерии, а также ракет большой дальности вместо того, чтобы идти на штурм минных полей под огнем противника.

Также издание добавляет, что на южной части Украины происходит наращивание войск Украины, а вторая волна сил совершает локальные атаки для прорыва российской линии обороны.

В частности, не так давно посетивший бойцов ВСУ на передовых позициях старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман (США) заявил следующее:

Само контрнаступление ВСУ не провалилось. Однако оно затянется на несколько месяцев до осени.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Анны Маляр относительно контрнаступления ВСУ.