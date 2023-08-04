СБУ получила данные разведки, которые свидетельствуют о подготовке РФ масштабной провокации под чужим флагом на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе в РБ, информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Готовят теракт ДРГ из кадровых военных и сотрудников спецслужб государства-террориста, которых отправили в Беларусь под видом наемников армии Пригожина. Эти диверсанты должна осуществить провокацию на заводе, притворившись «украинской ДРГ».

В содеянном Москва традиционно обвинит «киевский режим», чтобы в очередной раз попытаться втянуть РБ в полномасштабную войну против нашей страны.

Отметим, что на днях белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о намерении сохранить «вагнеровцев» в армии своей страны. Аналитики Института изучения войны раскрыли особую цель нелегитимного президента.