Американские аналитики в своем отчете обратили внимание на заявления самопровозглашенного главы Беларуси во вторник, 1 августа. Лукашенко сообщил, что он стремится сохранить наемников армии Пригожина в ВС РБ, информирует «НБН».

По словам диктатора, он планирует использовать опытных боевиков ЧВК для более активного создания контрактной армии в Беларуси, не став уточнять сроки формирования и его численность. Самопровозглашенный президент лишь уточнил, что на сегодня группа «Вагнера» состоит из более 30 000 бойцов.

Высказывания Лукашенко, как отметили в ISW, расходятся з заявлением экс-министра обороны РБ Андрея Равкова, который в 2016 году говорил, что Минск не намерен менять традиционную штатную и кадровую систему вооруженных сил на полностью контрактную армию.

Напомним, белорусский диктатор попытался оправдаться за угрожающие заявления о нападении боевиков ЧВК на Польшу. Лукашенко сообщил, что он «пошутил» о планах «вагнеровцев».