В интервью Telegraf представитель Воздушных сил отметил, что у нашей страны не очень много средств противовоздушной обороны, поэтому военное командование распределяет комплексы так, чтобы они наиболее эффективно и рационально работали в единой системе защиты неба, информирует «НБН».

По словам Игната, максимально защищена системами ПВО столица, поскольку нельзя взять передовые комплексы и перекрыть ими весь «ноль». Таких средств у Украины очень мало, кроме того, оккупанты быстро уничтожат их.

Полковник уточнил, что линия фронта составляет 2500 километров, учитывая линию боевого столкновения, границу с государством-агрессором, Беларусью, морское побережье и Приднестровье. Все это невозможно перекрыть системами ПВО.

Спикер Воздушных сил напомнил, что у ВСУ есть всего два дивизиона самых дальнобойных ЗРК Patriot, поэтому в первую очередь защищают те направления, по которым чаще атакуют россияне. Киев всегда будет целью номер один для захватчиков, поскольку в этом городе находятся военные, оборонные и государственные объекты.

Игнат добавил, что в прифронтовой зоне военное руководство расставила все, что есть – ЗРК NASAMS, IRIS-T, Crotale и ЗСУ Gepard.

Ранее командующий Объединенными силами Сергей Наев рассказал об усилении ПВО на Северном направлении.