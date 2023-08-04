О том, какими отчаянными усилиями путинская армия пытается сорвать контрнаступление ВСУ, продолжающееся в южных регионах нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале замглавы Министерства Обороны Украины Анны Маляр.

По словам Маляр, бойцы Сил Обороны не прекращают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, вопреки всем попыткам захватчиков. Именно на указанных направлениях, враги оказывают самое яростное сопротивление: помимо сплошного минирования линии соприкосновения, на ключевых господствующих позициях россияне оборудовали защищенные бетонированные инженерные укрепления.

Кроме того, следует уточнить — к осуществлению подобных сдерживающих мер, оккупанты уже привлекли подразделения ВДВ, что несколько не соответствует их специализации. Тем не менее, несмотря на такие довольно тяжелые условия, защитники Украины хоть и постепенно, но весьма настойчиво продвигаются вперед.

Ранее мы писали о том, что Подоляк определил три главных приоритета в военной помощи Запада для Украины, рассказав, что больше всего необходимо ВСУ.