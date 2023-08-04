Около 04:00 в Telegram-канале «Крымский ветер» написали, что в Феодосии слышны звуки взрывов и гул пролетающего БПЛА. Также по городу зафиксировали движение машин скорой помощи, информирует «НБН».

В сообщении сказано, что жители временно захваченного РФ города насчитали от пяти до семи «хлопков». В Феодосии работала противовоздушная оборона оккупантов, были слышны очереди.

Позже СМИ страны-агрессора, ссылаясь на заявление Министерства обороны России, заявили, что во время ночной атаки на Крым оккупанты якобы пресекли попытку ВСУ осуществить теракт с помощью дронов.

В ведомстве похвастались, что ПВО якобы уничтожила 10 украинских беспилотников, 3 БПЛА подавила средствами радиоэлектронной борьбы. Традиционно у россиян удар беспилотниками обошелся «без разрушений и жертв».

По неподтвержденной информации, прилет произошел по феодосийской нефтебазе россиян. После удара оккупанты повезли туда песок.

Также ночью произошла атака на порт в Новороссийске Краснодарского края. После удара морскими дронами один из десантных кораблей ВС РФ начал идти ко дну.