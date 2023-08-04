Как информирует «НБН», целый ряд ТГ-каналов обнародовал видео, на котором запечатлено, как утром большой десантный корабль «Оленогорский горняк» наклонился на одну сторону к морю.

В том числе, видео опубликовал на своем канале и Сергей Стерненко.

Он написал, что поражение российского большого десантного корабля подтверждено. Также Стерненко подчеркнул, что теперь Черное море станет кладбищем для российского флота.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ночью в Краснодарском крае Росси прогремели взрывы.