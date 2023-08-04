Как сообщает «НБН«, об этом информирует DeepState.

«Судя по спутниковым снимкам, «Оленегорский горняк» дотянули в порт Новороссийска», — информирует канал.

Ранее стало известно, что в ночь на 4 августа была совершена атака морскими дронами по портовому городу Новороссийский. Сперва серия взрывов прогремела примерно в час ночи Южной Озеровки. Затем взрывы прозвучали в Мисхако.

Российское оборонное ведомство признало факт атаки, но, по традиции, поспешило заявить об ее «отражении». Немного времени спустя в сети показали кадры с подбитым кораблем.

Вместе с тем источники в СБУ подтвердили факт проведения спецоперации в бухте Новороссийска, из-за которой повреждения были нанесены десантному кораблю «Оленегорский горняк».