Как сообщает «НБН«, об этом сказано в сообщении местных Telegram-каналов.
Известно, что взрывы было слышно со стороны Черного моря, далее началась стрельба, прозвучало несколько очередей.
Местные паблики пишут, что взрывы на воде и стрельба прозвучали в районе Мысхако. В то же время известно, что с катера огонь вели по надводному беспилотнику. Вместе с тем, местные сообщают, что сперва дрон загорелся, а затем прозвучал сильный взрыв.
Комментариев от местных властей пока не поступало.
Также в сети размещены фото и видео происходящего.
Напомним, ранее мы уже писали об атаке дронов на Москву.