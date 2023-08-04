Как сообщает «НБН«, об этом сказано в сообщении местных Telegram-каналов.

Известно, что взрывы было слышно со стороны Черного моря, далее началась стрельба, прозвучало несколько очередей.

Местные паблики пишут, что взрывы на воде и стрельба прозвучали в районе Мысхако. В то же время известно, что с катера огонь вели по надводному беспилотнику. Вместе с тем, местные сообщают, что сперва дрон загорелся, а затем прозвучал сильный взрыв.

Комментариев от местных властей пока не поступало.

Также в сети размещены фото и видео происходящего.

Напомним, ранее мы уже писали об атаке дронов на Москву.