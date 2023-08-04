Оборонное ведомство страны-агрессора в своем Telegram-канале опубликовало соответствующие кадры. Там заявили, что Шойгу побывал в командном пункте группировки «Центр» на фронте в Украине, информирует «НБН».

В сообщении сказано, что министр обороны заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба и поблагодарил оккупантов за «успешное наступление на Краснолиманском направлении». Помимо этого, захватчики похвастались перед соратником кремлевского диктатора якобы подбитой и захваченной шведской БПМ CV-90.

В свою очередь Шойгу заявил, что путинские оккупационные силы должны «наносить эффективное предупредительное огневое поражение ВСУ при его выбывании с удерживаемых позиций».

Накануне в Министерстве обороны государства-террориста сообщали о визите главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова на временно оккупированную территорию Запорожской области. В американском Институте изучения войны объяснили «приезд» путинского генерала в Украину.