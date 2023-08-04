В интервью «Українському Радіо» представитель военной разведки отметил, что страна-агрессор не жалеет финансирования на ботофермы и ИПСОшников, информирует «НБН».

По словам Юсова, точки входа врага носят мягкий характер. Например, после очередной атаки оккупантов украинцам приходят сообщения от дальних родственников из государства-террориста. Россияне интересуются, как они там, спрашивают все ли в порядке после обстрела города.

Спикер ГУР отметил, что обычно это не приносит никаких результатов, однако захватчики делают ставку на усталость наших граждан и пытаются продвигать нарративы о том, что это все нужно остановить, главное – достичь мира как можно скорее, а также винят во всем Запад и т.д.

Помимо этого, оккупанты не прекращают атаковать сердца, психику и ум защитников, а также их близких и родных, которые являются уязвимой категорией.

Представитель разведки заявил, что начинать с российским ботом диалог равносильно спору с танком РФ. Боевая машина захватчиков заслуживает одного – уничтожения, а бот – бана.

Напомним, что после удара врага по Кривому Рогу в МВД вновь призвали украинцев не выкладывать в Сеть кадры прилетов.