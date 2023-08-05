Как сообщает «НБН» со ссылкой нwdv а «Суспільне«, в то время, как поступила информация о взрывах, сигнал воздушной тревоги объявили почти во всех областях нашей страны.

Напомним, что в последние несколько недель россияне усилили ракетные атаки по Украине, используя дроны и крылатые ракеты.

В последний раз оккупанты массированно обстреляли нашу страну, используя крылатые и гиперзвуковые ракеты. В общей сложности силы противовоздушной обороны сбили 36 ракет противника, включая 3 ракеты «Калибр» и 33 ракеты Х-101/Х-555. Россияне атаковали район Староконстантинова Хмельницкой области.

Также в результате обстрела противника в Винницкой области ранения получили пять человек — они пострадали от падения обломков.

Вместе с тем источники в СБУ подтвердили факт проведения спецоперации в бухте Новороссийска, из-за которой повреждения были нанесены десантному кораблю «Оленегорский горняк».