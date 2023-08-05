О том, что критическое повреждение «Оленегорского горняка» является «серьезным ударом» по Черноморскому флоту страны-агрессора — большинство корабельных группировок ранее перевели в Новороссийск из-за высокой степени угрозы новых атак на Севастополь, но оккупанты не смогли предотвратить еще одну спецоперацию Украины на обновленном месте дислокации, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Twitter-аккаунт Министерства обороны Великобритании.

Как стало известно, данный корабль (был в составе Северного флота, но позднее переведен в Черноморский), после вывода из строя ЖД-пролетов Керченского моста, регулярно занимался переброской военных и гражданских грузов между Россией и временно оккупированным Крымским полуостровом. Таким образом, урон, нанесенный самому крупному БДК «Оленегорский горняк», после аналогично потерянного крейсера «Москва», с учетом передислокации прочих военных кораблей в Новороссийск, стал «серьезным ударом по ЧФ», и путинская армия будет вынуждена изменить прежнюю обходную тактику.

Ранее мы писали о том, что в Сети показали последствия удара по российскому танкеру SIG в Керченском проливе.