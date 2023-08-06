Как сообщает «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду«, об этом в комментарии болгарскому телеканалу bTV заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов.

По его словам, в Москве и в окружении Путина и без того известно о доступе украинской разведки к секретной информации. Вместе с тем, когда разведка «констатирует этот очевидный факт», в РФ начинаются внутренние проверки, которые не могут ничего изменить. И это выгодно для Украины.

«Прежде всего, они знают, что у нас в любом случае есть свои источники. Информация всегда была оружием – так пускай ищут и проверяют. Еще до начала войны россияне поняли, что была утечка информации. После этого они начали тотальную проверку всех на предмет наличия родственников, контактов, близких на территории Украины. Несложно догадаться, что они есть почти у всех. Но по итогам расследования человек, а 31 человека освободили и перевели в другие места. Также немалый процент людей попал под определенное давление», — пояснил Буданов.

Напомним, ранее заместитель Буданова прокомментировал срыв контрнаступления ВСУ.