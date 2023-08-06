О том, что оккупанты столкнулись с существенным дефицитом мобилизационных ресурсов, в итоге, создав лишь одно «убогое» подразделения, а для формирования еще 2-х элитных полков ВДВ, россияне вынуждены набирать неподготовленных военных, пишет «НБН», ссылаясь на мнение военного эксперта Владислава Селезнева, опубликованное «Обозревателем».

По словам Селезнева, в результате вышеописанных «потуг», Москва сумела наскрести немного людских и материально-технических ресурсов, которых хватит только на 3-й армейский корпус, что является достаточно «убогим военным путем»: это подразделение не отличилось ни единой успешной операцией.

Кроме того, поскольку по традиции воздушно-десантные войска — элитные, их подготовка обязана проходить качественно, долго и затратно, но в ситуации с новыми полками десантников, сформированных в РФ, такая задача попросту невыполнима, хотя на просторах государства-террориста и можно насобирать «чмобиков» и «попытаться сделать из них что-нибудь». Но следует понимать, что ВДВ плюс «что-нибудь» — абсолютно несовместимые понятия.

Ранее мы писали о том, что на Запорожье оккупанты накрыли артиллерией своих же солдат, переодевшихся в форму ВСУ.