Как сообщает «НБН«, об этом в своих Telegram проинформировали коллаборанты Сергей Акскенов и Владимир Рогов, причем последний рассказал об атаке по мосту через Тонкий пролив, который соединяет город Геническ с Арабатской стрелкой.

«Зафиксированы прилеты по Чонгарскому мосту. В общей сложности есть информация о трех-четырех прилетах. Степень повреждения пока неизвестна», — отметил он и добавил, что ракетный удар по объекту нанесли украинские защитники.

В результате инцидента временно закрыли для проезда.

Также предатель Сальдо заявил, что по мосту через Тонкий пролив, который соединяет Геническ с Арбатской стрелкой, была совершена атака. Местные жители успели снять пожар, образовавшийся в связи с прилетом.

Крымский коллаборант Сергей Аксенов написал в своем Telegram, что «враг нанес ракетный удар в районе Чонгарского моста». С его слов, «часть ракет уничтожена силами ПВО». Соратник оккупантов отчитался, что жертв нет, повреждено дорожное покрытие. Также в сети опубликовали фотографию повреждений Чонгарского моста.

Нагадаємо, раніше ми вже писали о комментарии главы СБУ Малюка касательно удара по Крымскому мосту.