О том, что подобные операции в отношении путинской армии, проводятся на абсолютно законных основаниях, пишет «НБН», ссылаясь на комментарий главы силового ведомства Василия Малюка, опубликованный в официальном Telegram-канале СБУ.

По словам Малюка, любая «бавовна», которая происходит с российскими кораблями или касается Крымского моста, — целиком логичные и эффективные меры по отношению к врагам. Более того — указанные специальные операции ведутся в территориальных водах Украины, что является полностью законными. Глава СБУ акцентировал, что если оккупанты желают прекращения «бавовны», то прямо-таки обязаны воспользоваться единственной возможностью — выйти из территориальных вод Украины и покинуть нашу землю, и чем быстрее, тем лучше для них.

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