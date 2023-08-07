Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видео допроса «освободителя». Во время «исповеди» путинский солдат рассказал, как командование армии России зарабатывает на оккупантах, информирует «НБН».

Горяинов признался, что захватчики платили, чтобы их не отправляли на передовую. Чтобы оставаться в тылу, и чтобы ездить домой, старшему офицеру нужно дать «абонплату» в размере 30-50 тысяч рублей.

Россиянин рассказал и о случаях дезертирства в рядах мобилизованных и заключенных. По словам оккупанта, больше половины из 70 осужденных собрали вещи и сбежали, чтобы их не бросили на первую линию.

Ранее пленный российский захватчик рассказал, что офицеры угрожают своим солдатам физической расправой. Оккупант признался, что его командир стрелял в него.