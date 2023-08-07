В эфире национального телемарафона представитель ВМС ВСУ рассказал, что корабль «Оленегорский горняк» базируется на Северном флоте государства-террориста, информирует «НБН».

По словам Плетенчука, этот большой десантный корабль был среди тех судов, которые оккупанты перебросили в Черное море, чтобы захватчики могли проводить десантные операции на южном украинском побережье.

Спикер ВМС Украины убежден, что после успешной атаки надводного беспилотника на «Оленегорский горняк», в результате которой корабль получил значительные повреждения, БДК в Северный флот уже не вернется.

Ранее разведка Великобритании рассказала, как изменится тактика россиян после атаки БПЛА на десантный корабль.