Представитель Минобороны Украины сообщила, что российские оккупационные войска отчаянно пытаются окружить Авдеевку, но не рискуют заходить в город, поскольку опасаются уличных боев с защитниками, результатом которых станет их поражение, информирует «НБН» со ссылкой на Military Media Center.

По словам Маляр, подобная ситуация складывается и вокруг Марьинки Донецкой области. Армия Путина также прикладывает все усилия, чтобы оцепить населенный пункт, однако попытки захватчиков безуспешны.

Замминистра отметила, что сейчас российские оккупанты стремятся вернуть утраченные позиции на фронте в области, однако ВСУ не дают врагу продвинуться.

Ранее в Генеральном штабе Украины сообщили о ситуации на самых «горячих» участках фронта.