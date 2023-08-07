Британская разведка заявила, что государство-террорист задействует большое количество ресурсов для поддержки своих наземных операций, но не может добиться решающего оперативного эффекта.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на отчет Министерства обороны Соединенного Королевства в Twitter.

В частности, как сказано в сводке, фронтовая авиация страны-агрессора совершает в течение лета более сотни вылетов в сутки, но вынуждена ограничиваться воздушным пространством над временно захваченными украинскими регионами. Оккупанты опасаются, что ПВО ВСУ собьет их самолеты и вертолеты.

В ведомстве отметили, что россияне для решения этой проблемы начали применять при атаках на Украину бомбы свободного падения с насадками для увеличения дальности, однако это не приносит захватчикам желаемого результата.

Разведка Великобритании констатировала, что вертолеты ВС РФ были эффективны в начале контрнаступления украинских войск в июне, однако сейчас эффективность тактической авиации армии Путина стабильно снижается.

Ранее в Минобороны Соединенного Королевства рассказали, сколько десантников потеряли российские войска с начала полномасштабной войны в Украине.