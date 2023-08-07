Как информирует «НБН», по словам военной чиновницы, наиболее горячим направлением остается Купянское. Там вражеские силы пытаются вернуть утраченные позиции.

Так, согласно ее словам, на протяжении всей минувшей недели Восток нашей страны являлся эпицентром боевых действий. В частности, на Купянском направлении, было горячей всего. Вражеские силы предпринимали там попытки вернуть позиции, которые были ними.

Более девяти тысяч раз на протяжении минувшей недели Восток Украины подвергся обстрелам со стороны врага. Для этого враг потратил почти полмиллиона боеприпасов и это только на минувшей неделе.

Напомним, ранее Череватый высказался о ситуации на Купянском направлении.